Юрий Газинский: "Лучше меньше отдохнуть, чем пропустить чемпионат мира"

Полузащитник "Краснодара" и сборной России Юрий Газинский в преддверии матча 1-го тура чемпионата России с "Рубином" отметил, что команда настраивается только на победу. По его словам, небольшой отдых для него не является проблемой.

- Лучше меньше отдохнуть, чем пропустить чемпионат мира, - отметил Газинский в интервью клубной пресс-службе. - Поэтому у меня приятные ощущения, несмотря на маленький отдых. Впереди еще есть время подготовиться. Казанцев разберем, еще есть время. Тренер укажет нам на проблемные зоны соперника. Естественно, никто не собирается ехать на выезд спустя рукава. Будем ставить только максимальные задачи.

Хотелось бы начать с домашних матчей, чтобы болельщики поскорее увидели футбол, но есть календарь. От нас тут ничего не зависит.