Юрий Газинский: "Краснодар" ничуть не слабее "Зенита"

Полузащитник "Краснодара" Юрий Газинский в преддверии домашнего матча 15-го тура чемпионата России против "Зенита" отметил, что команда должна абстрагироваться от мысли о том, что будет играть с одним из лидеров премьер-лиги. По словам 27-летнего хавбека, хозяева сделают все, чтобы одержать победу.

- Нам нужно абстрагироваться от того, кто нам будет противостоять. Не надо думать, мол, мы встречаемся с "Зенитом", а это один из лидеров чемпионата России, очень опасный соперник. Мы ничуть не слабее, у нас тоже хорошая команда, мы играем дома, при своих болельщиках и должны стремиться только к победе! Все в наших руках – как сыграем, таков и будет исход матча. На теоретическом занятии наш главный тренер подробно расскажет, как действовать против санкт-петербуржцев, и мы, выйдя на поле, приложим все усилия, чтобы победить.

Матч между "Краснодаром" и "Зенитом" состоится 27 ноября. Начало встречи - в 19.00 по московскому времени.