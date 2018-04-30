11:57 | Футбол — РФПЛ

Юрий Газинский: "Краснодар" будет играть с "Локомотивом" в агрессивный футбол"

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Полузащитник "Краснодара" Юрий Газинский перед матчем 28-го тура чемпионата России с "Локомотивом" отметил в составе железнодорожников хавбека Мануэла Фернандеша.

- У нас есть свои цели и задачи, а "Локомотив" наверняка постарается взять три очка, чтобы стать чемпионом, - сказал в эфире клубного телевидения Газинский. - Соперник демонстририрует командную игру, в составе собраны достаточно квалифицированные футболисты.

В первую очередь отмечу Фернандеша, он по-настоящему ведет игру. В целом "Локомотив" сбалансирован во всех линиях. Мы будем играть в агрессивный футбол, что в последних матчах мы исправно и демонстрировали.   

Матч "Краснодар" - "Локомотив" пройдет сегодня, начало - 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи. Напомним, что в случае победы железнодорожники досрочно выиграют чемпионат.

Дополнительная информация

https://www.youtube.com/watch?v=baAlF3uHOkg

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 28-й тур. "Зенит" - ЦСКА, "Краснодар" - "Локо" и другие матчи
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КОММЕНТАРИИ (3)
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pet234

С ЦСКа вы уже сыграли агрессивно!!!Также ляжите и под Локо!!!

12:57

Vedi

Говорить можно все. Но если Локо после игры станет чемпионом - то эти слова - агресивный футбол - вызовут только усмешку . Иногда лучше молчать - особенно перед игрой .

12:18

avlaq

Как будет играть команда,определяет тренер, а когда определяет игрок-жди беды.

12:04

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