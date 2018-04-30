Юрий Газинский: "Краснодар" будет играть с "Локомотивом" в агрессивный футбол"

Полузащитник "Краснодара" Юрий Газинский перед матчем 28-го тура чемпионата России с "Локомотивом" отметил в составе железнодорожников хавбека Мануэла Фернандеша.

- У нас есть свои цели и задачи, а "Локомотив" наверняка постарается взять три очка, чтобы стать чемпионом, - сказал в эфире клубного телевидения Газинский. - Соперник демонстририрует командную игру, в составе собраны достаточно квалифицированные футболисты.



В первую очередь отмечу Фернандеша, он по-настоящему ведет игру. В целом "Локомотив" сбалансирован во всех линиях. Мы будем играть в агрессивный футбол, что в последних матчах мы исправно и демонстрировали.



Матч "Краснодар" - "Локомотив" пройдет сегодня, начало - 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи. Напомним, что в случае победы железнодорожники досрочно выиграют чемпионат.