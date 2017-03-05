Юрий Газинский: "Галицкий и Шалимов поблагодарили за игру"

Полузащитник "Краснодара" Юрий Газинский после матча 18-го тура чемпионата России против "Спартака" (2:2) заявил, что его команда успешно перестроилась под схему соперника, передает спецкор "СЭ" Филипп ПАПЕНКОВ. Идущий на первом месте "Спартак" опережает "Зенит" на 5 очков, ЦСКА – на 8. "Краснодар" занимает четвертую строчку.

– Как вам итоги матча? На такое рассчитывали?

– На травму? (улыбается)

– Нет, в плане результата.

– Матч получился классный, царил такой ажиотаж. Приехало очень много болельщиков "Спартака". И нас тоже отлично поддерживали. А результат, наверное, закономерный. Соперник – лидер чемпионата, играющая команда, с прессингом, с классным нападением.

– Ожидали, что красно-белые сыграют в два форварда?

– Сначала ждали, что будет один, но в целом успешно перестроились.

– Что сказали после матча Сергей Галицкий и Игорь Шалимов?

– Поблагодарили за игру. Все-таки мы дважды отыгрались.

– Неудача в матче с "Уралом" мешала подготовке?

– Проиграть, ведя 3:0 – это тяжелый удар. Старались поскорее тот матч забыть.