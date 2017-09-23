Юрий Газинский: "Будем все делать, чтобы сместить "Зенит" с первого места"

Полузащитник "Краснодара" Юрий Газинский рассчитывает на победу в матче 11-го тура чемпионата России с "Зенитом". Также он надеется, что его команде удастся сместить сине-бело-голубых с первого места в таблице.

– Нам предстоит сыграть с лидером турнирной таблицы, поэтому нужно хорошо подготовиться, сконцентрироваться, – отметил Газинский в эфире передачи "Все на матч". – Постараемся показать тот футбол, на который способны. Есть ли у "Краснодара" шансы сместить "Зенит" с первого места после этого матча? Будем все для этого делать, стараться, чтобы в первую очередь порадовать всех болельщиков, показать качественный футбол. Ну а в конце матча уже будет понятно.

Матч "Краснодар" - "Зенит" состоится в воскресенье, 24 сентября, и начнется в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.