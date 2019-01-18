Юрий Гаврилов: "Спартаку" имело смысл посмотреть на Еременко во второй части сезона"

Бывший полузащитник "Спартака" Юрий Гаврилов прокомментировал "СЭ" приобретение "Ростовом" 31-летнего полузащитника Романа Еременко, с которым в начале января красно-белые расторгли контракт.

– Роман не очень много времени провел в клубе, и, несмотря на прошлые заслуги, в "Спартаке" себя не особо проявил, – говорит Гаврилов.

– Тем не менее, из-за дисквалификации Еременко мог участвовать в официальных матчах только с октября. Может, стоило дать ему больше времени?

– Конечно. Наверное имело смысл подождать, посмотреть на него во второй половине сезона. Когда Еременко выступал за ЦСКА, то был на очень хорошем счету. Единственная причина, которой объясняется разрыв контракта – у "Спартака" есть молодой и перспективный футболист на ту же позицию, в таком случае держать Еременко нет смысла, поскольку есть замена.

Еременко заключил соглашение с дончанами на 2,5 года. Финн стал работать со "Спартаком" в августе прошлого года, а право выходить на поле у него появилось после 6 октября, когда закончился срок двухлетней дисквалификации за употребление запрещенных веществ. Хавбек провел за красно-белых 7 официальных матчах, сделав 1 голевую передачу. (Иван Торопцев)

Роман Еременко стал игроком "Ростова"