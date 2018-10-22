Юрий Гаврилов - о походе к Федуну с ветеранами: "Чувство юмора у Гаврилова есть, я пошутил"

Бывший полузащитник "Спартака" и сборной СССР Юрий Гаврилов прокомментировал "СЭ" увольнение главного тренера красно-белых Массимо Карреры.

- Если команда не дает результат и проигрывает три домашних матча кряду, то, наверное, руководство думает, как что-то поменять, - сказал Гаврилов. - Вот мне звонят и спрашивают, правда ли, что с ветеранами ходил к Леониду Федуну и просил, чтобы Карреру уволили. Чувство юмора у Гаврилова есть, я же пошутил про этот поход. Не знаю, что будет дальше с командой, кто станет новым тренером. Если иностранец, то это одна ситуация - кто придет, откуда, с какой репутацией. Если россиянин - другая. Наши тренеры ходят по кругу: отсюда выгонят - туда берут, оттуда выгонят - сюда возьмут. (Игорь Новиков)

"Спартак" Массимо Карреры. Что мы будем помнить