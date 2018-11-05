Юрий Гаврилов: "Кононов может придти и ничего не сделать, ничего не изменить, не улучшить"

Легенда "Спартака" Юрий Гаврилов в интервью "СЭ" отметил, что исполняющему обязанности главного тренера красно-белых Раулю Рианчо нужно определиться со стартовым составом.

– Верите ли в Рианчо?

– Ну, не все от него зависит. Хотя за тренера всегда говорит результат. Его сейчас нет. Значит, что-то внутри коллектива не в порядке. Испанец должен объединить ребят и наконец-то определиться с составом. Сколько можно шарахаться? А то он сейчас пробует одних, а на следующий матч опять всех поменяет? Так нельзя. Хочешь проверить нового парня в деле – выпускай потихоньку на замену, подпускай к основе.

– Нужно ли звать Кононова?

– Вы поймите одну вещь. Он может придти и ничего не сделать, ничего не изменить, не улучшить. Почему? Материал нужен соответствующий, а его нет. Молодым ребятам еще надо сыграться, обрасти мясом. А пока они еще не готовы для решения задач. А опытные... Был Промес, который как-то там еще шевелился впереди, но он ушел. А кого теперь можно выделить? Да никого! Нет лидера... Вспомните сколько раньше было ярких игроков? А сейчас посмотришь на состав, и просто некого отметить! Не-ко-го. (Виталий Айрапетов)

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