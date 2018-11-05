Юрий Гаврилов: "Глушаков, Самедов, Комбаров должны сплотить вокруг себя остальных"

Легенда "Спартака" Юрий Гаврилов в интервью "СЭ" дал совет красно-белым. По его мнению, Денису Глушакову не стоит обращать внимание на критику.

– Что можете посоветовать "Спартаку"?

– Считаю, опытные ребята – Глушаков, Самедов, Комбаров – должны сплотить вокруг себя остальных. Нужно держать уровень – и на поле, и в коллективе. Уважай себя и зрителей!

Глушаков пропустил много матчей. Но он парень, вроде, серьезный. Просто психологически сейчас потух. Его везде гнобят. Денису надо просто засучить рукава. Играть и ни на что не обращать внимания. Играй! Ты же был капитаном команды, вызывался в сборную! Еще не все потеряно. Ему и другим опытным ребятам надо сплотить молодых игроков – Рассказова, Ломовицкого, Ташаева и других. (Виталий Айрапетов)

Полностью интервью Гаврилова