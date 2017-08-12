Юрий Гаврилов: "Атака "Спартака" хороша, но для команд уровнем ниже ЦСКА"

Бывший полузащитник "Спартака" Юрий Гаврилов в преддверии центрального матча 6-го тура чемпионата России, в котором красно-белые на выезде сыграют с ЦСКА, выразил мнение, что игра завершится ничьей. Также он отметил, что в обороне армейцев играют настолько опытные футболисты, что если они будут действовать грамотно, то могут вообще не допускать мяч до своих ворот.

– Мне кажется, игра будет вязкая и ничейная. Если забьют по мячу – будет хорошо, потому что в этом сезоне ни "Спартак", ни ЦСКА не отличаются результативностью. ЦСКА пока не очень хорош. и они будут держаться за нулевой результат. Главной задачей у них будет не пропустить. Но и "Спартак" я не назову фаворитом. Он может и проиграть, – рассказал Гаврилов.

– Кого вы предпочли бы видеть в воротах "Спартака" в дерби, Реброва или Селихова?

– Ребров более опытный голкипер, а когда играет опытный вратарь, то оборона чувствует себя увереннее. У него точно колени не задрожат. Но любой голкипер справляется с нервами, когда проходит десять – пятнадцать минут и человек входит в игровой режим. Поэтому и Селихов может сыграть. У ЦСКА была такая же ситуация. Правда, Помазун вынужденно выходил, потому что Акинфеев получил травму. Несмотря на то что Помазун пропустил мяч в ближний угол, считаю, он сыграл нормально. Все ошибаются. У армейцев в обороне играют настолько опытные футболисты, что если они будут действовать грамотно, то могут вообще не допускать мяч до ворот. Линия нападения "Спартака" хороша, но для других команд. Тех, кто уровнем послабее.

– В прошлом сезоне "Спартак" выиграл два дерби у ЦСКА. Трудно будет повторить этот результат в нынешнем чемпионате?

– ЦСКА - не простая команда, и ошибочно считать, что это будет сделать легко. Сегодня шансы соперников примерно равны. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Напомним, матч ЦСКА – "Спартак" состоится 12 августа на "Арене ЦСКА". Встреча начнется в 17.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию игры.

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