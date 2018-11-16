Юрий Дюпин: "Все в "Анжи" понимают – осталось три недели доиграть, а дальше сядем думать"

Вратарь "Анжи" Юрий Дюпин в интервью "СЭ" сказал, что команда точно доиграет первую часть чемпионата. Махачкалинской команде осталось провести три домашних матча – с "Рубином" (24 ноября), с "Уфой" (1 декабря) и со "Спартаком" (8 декабря). После 14 туров "Анжи" набрал 13 очков и занимает 15-е место в РПЛ.

По информации "СЭ", махачкалинский клуб может сняться с чемпионата России по окончании первой, осенней, части турнира. У "Анжи" серьезные финансовые проблемы: вовремя не выплачивается заработная плата, а на зимний период не запланированы и не оплачены сборы.

– Ситуация с зарплатой не изменилась в последнее время?

– После последней игры с "Арсеналом" разъехались по домам, нам дали выходные – только завтра соберемся на тренировку. Так что сейчас ситуация такая же, как и была неделю назад.

– Что говорят руководители?

– Когда мы расходились, никаких разговоров не было. Руководство ничего не сказало.

– Есть ли понимание, сможет ли дотянуть "Анжи" хотя бы до перерыва на зимнюю паузу?

– Конечно, доиграем! Осталось три недели, все три матча домашние. Завтра мы собираемся и спокойно начинаем тренироваться. Эти неделю дорабатываем, а дальше уже время покажет, что и как будет.

– Насколько тяжело это сказывается на атмосфере или на тренировки и игры отвлекаетесь?

– Если честно, уже настолько все приелось, что нет смысла серьезно разговаривать на эту тему. Уже все шутят: "Когда деньги будут?" Смеемся, и все. Осталось три недели доиграть, а дальше посмотрим, кто какие будет шаги предпринимать. Это уже будет зависеть от каждого человека. В основном, все в шутку переводится. Столько было обещаний невыполненных, что неохота себе этим голову забивать. Лучше абстрагироваться и лишний раз не думать... С другой стороны, не думать не получается никак. Но мы доиграем до 8 декабря, а там время покажет – будут сдвиги или нет.

– Футболисты выходят на поле, "Анжи" набирает очки. За счет чего это удается? На морально-волевых?

– Изначально у нас положение было негладким. Игроки подобраны не для решения высоких задач – это все понимают. В том, что мы набирали очки, большую роль сыграло желание многих показать, доказать другим людям, что они могут быть конкурентоспособными на высоком уровне в нашем чемпионате. Поэтому и был результат. Атмосфера, конечно, неблагоприятная, но нужно отдать должное тренеру. Он всегда находил такие правильные мотивационные слова, что люди выходили и играли, в основном, за имя и репутацию.

– То есть недалека от правды шутка о том, что Андреа Понсе дали пробить второй пенальти в матче с "Енисеем" (2:1), чтобы его продать и выплатить зарплаты?

– Не, это была только шутка. Как мы его продадим, если он в аренде?

– Но получается, что в декабре каждому придется думать о своем будущем, подыскивать варианты с трудоустройством.

– Раньше времени об этом все равно нет смысла говорить. Доиграем до 8 декабря, сядем и будем думать Все мысли сейчас об этих трех матчах – их нужно провести достойно, чтобы набрать очки и подняться в таблице. (Игорь Новиков)