Юрий Дроздов: "Вернблум ведет себя по-хамски"

Бывший защитник "Локомотива" и сборной России Юрий Дроздов отметил, что дисквалификация полузащитника ЦСКА Понтуса Вернблума должна была составить больше одного матча. По мнению тренера нальчикского "Спартака", швед ведет себя на поле по-хамски. Напомним, шведский хавбек был дисквалифицирован на одну встречу по итогам матча 15-го тура чемпионата России против "Рубина" за удар локтем в лицо защитника казанцев Серхио Санчеса. Дисквалификация вступит в силу с 17-го тура.
- Какое наказание более справедливо для Хави Гарсии - два обязательных матча плюс один условный или шесть игр?
- Первый вариант. Все-таки шесть матчей многовато.
- А что скажете о действиях Вернблума?
- Это не красит шведа. Слежу за ним, играл на его позиции в свое время. Вернблум ведет себя по-хамски, а должен подавать пример молодым. Ударил локтем в лицо, а после этого бежит и доказывает судье, что ничего не было. Постоянные обсуждения с арбитрами, провокации. Футболист он очень хороший, играет здорово, но поведение такое недопустимо.
- Выходит, один матч дисквалификации для игрока ЦСКА - мало?
- Верно. Он, в отличие от Хави Гарсии, систематически нарушает правила.
- Какое наказание было бы справедливо?
- Я как тренер за то, чтобы давали как можно меньше (смеется). Думаю, что дисквалификации повлияют на футболистов, в будущем они будут вести себя на поле более аккуратно. (Сергей АСТАХОВ)
Kirillyurrich
spetrov ахах...в рамках правил...просто у тебя конские правила
18:55
shpasic
на СЭ опрос костоломов?
18:20
spetrov
merniloskut, чтобы тебе лично плохо сделать. Это ж очевидно.
17:56
spetrov
...Вернблум из тех игроков, кого хотят видеть в своей команде, но не в команде соперника. Таких помнят. А кто такой Дроздов, никто сейчас и не вспомнит кроме болельщиков Локо. Хотя он даже за сборную с 10-ок матчей провел.
17:55
merniloskut
А почему шведский злодей сегодня играет?
17:55
spetrov
Чушь говорит Дроздов. В первое время примерно половина карточек Вернблума была просто незаслуженно. Сейчас хоть неемного ситуация изменилась. Он играет жестко, но в рамках правил.
17:50