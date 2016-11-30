Юрий Дроздов: "Вернблум ведет себя по-хамски"

Бывший защитник "Локомотива" и сборной России Юрий Дроздов отметил, что дисквалификация полузащитника ЦСКА Понтуса Вернблума должна была составить больше одного матча. По мнению тренера нальчикского "Спартака", швед ведет себя на поле по-хамски. Напомним, шведский хавбек был дисквалифицирован на одну встречу по итогам матча 15-го тура чемпионата России против "Рубина" за удар локтем в лицо защитника казанцев Серхио Санчеса. Дисквалификация вступит в силу с 17-го тура.

- Какое наказание более справедливо для Хави Гарсии - два обязательных матча плюс один условный или шесть игр?

- Первый вариант. Все-таки шесть матчей многовато.

- А что скажете о действиях Вернблума?

- Это не красит шведа. Слежу за ним, играл на его позиции в свое время. Вернблум ведет себя по-хамски, а должен подавать пример молодым. Ударил локтем в лицо, а после этого бежит и доказывает судье, что ничего не было. Постоянные обсуждения с арбитрами, провокации. Футболист он очень хороший, играет здорово, но поведение такое недопустимо.

- Выходит, один матч дисквалификации для игрока ЦСКА - мало?

- Верно. Он, в отличие от Хави Гарсии, систематически нарушает правила.

- Какое наказание было бы справедливо?

- Я как тренер за то, чтобы давали как можно меньше (смеется). Думаю, что дисквалификации повлияют на футболистов, в будущем они будут вести себя на поле более аккуратно. (Сергей АСТАХОВ)