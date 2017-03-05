11:50 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Юрий Дарвин: "Для "Спартака" матч с "Краснодаром" станет во многом определяющим"

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Бывший вратарь "Спартака" Юрий Дарвин в преддверии матча 18-го тура чемпионата России, в котором красно-белые встретятся с "Краснодаром", выразил уверенность в том, что для спартаковцев эта игра станет непростой. По его словам, для подопечных Массимо Карреры эта встреча будет во многом определяющей.

- Товарищеские игры, которые "Спартак" проводил на сборах, не идут ни в какое сравнение с тем, что будет происходить в Краснодаре, - сказал Дарвин. - Хотя противники на сборах были и не самые сильные, однако у красно-белых все равно происходили осечки.

"Краснодар", напротив, показал сбалансированную игру во всех линиях. Некоторые позиции укрепились. Видна рука тренера. "Спартаку" будет непросто, и этот старт станет во многом определяющим. Думаю, что красно-белые победят со счетом 2:1. (Любовь КОНЯЕВА)

Трансляция матча "Краснодар" - "Спартак"

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КОММЕНТАРИИ (1)
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баламошка

Великая мысль Великого Дарвина.

12:15

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