Юрий Белоус: "Уход лидеров "Ростова"? За что осуждать Бердыева и игроков"

Бывший генеральный директор "Ростова" Юрий Белоус раскритиковал руководство клуба из Ростова-на-Дону, которое заключило невыгодные контракты с игроками, часть из них летом подписала соглашения с "Рубином" и "Зенитом". Экс-функционер признал, что дончанам предстоит трудный путь по формированию новой команды.

– Как относитесь к точке зрения тех скептиков, которые считают, что Бердыев оставил после себя в "Ростове" выжженную землю?

– Об этом говорилось. Но это не его вина. Бердыев уходит в другой клуб и забирает с собой футболистов. И здесь вопросы возникают к менеджменту клуба. Как можно так заключать контракты с игроками, что они потом уходят за три копейки?! Понимаете? Это же просто недопустимо! За что осуждать Бердыева и игроков? Своя рубашка ближе к телу. А вот президент и гендиректор ничего не заработали для клуба от всех этих трансферов. Можно же было за вырученные деньги взять других исполнителей серьезного уровня, а не только свободных агентов...

– То есть клуб банально не подстраховался?

– Что значит " не подстраховался"? Это основное условие! Самое важное – правильно заключить контракт с тренером и футболистами. Но этого сделано не было. Надо разбираться. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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