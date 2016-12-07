Юрий Белоус: "У Слуцкого есть возможности показать себя в английском чемпионате"

Экс-генеральный директор "Москвы" Юрий Белоус, пригласивший Леонида Слуцкого в клуб премьер-лиги, отметил, что уход наставника из ЦСКА был вполне ожидаемым. По его словам, российскому специалисту необходимо отдохнуть.

– В принципе для тех, кто более-менее в этой ситуации находился, решение было ожидаемо, – цитируют "Известия" Белоуса. - Ничего сенсационного для специалистов здесь нет. Выбор Слуцкого в пользу смены обстановки понятен. Уж очень тяжелым стал для него в этом году пресс со стороны СМИ и болельщиков. Если даже металл ломается, то и людям надо проводить какую-то профилактику. Думаю, Леониду Викторовичу надо отдохнуть полгода, а затем – не исключено, что он поменяет обстановку и трудоустроится в зарубежном чемпионате.



– В какой зарубежный чемпионат может трудоустроиться Слуцкий?

– Самым интересным чемпионатом для него может быть английский. Это необязательно должна быть премьер-лига. Ему может подойти хорошая команда Чемпионшипа. Если так выйдет, то мы получим тренера, который через какое-то время вернется в Россию с новым опытом. А если у Слуцкого получится еще и закрепиться за рубежом в топовом чемпионате, честь ему и хвала.

– Вас не смущает, что для трудоустройства в топовой европейской лиге у Слуцкого в последние сезоны не очень внушительные достижения в еврокубках?

– Я думаю, что у Леонида Викторовича есть возможности показать себя в том же английском чемпионате. Не хочу забегать вперед. Но уверен, что российские болельщики будут с очень большим интересом следить за дальнейшей судьбой этого специалиста.