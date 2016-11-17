Юрий Белоус: "Смородская била себя в грудь и кричала: "Я выгнала Семина, я выгнала Тищенко"

Менеджер Юрий Белоус рассказал о том, что главной задачей президента "Локомотива" Ольги Смородской в 2010 году – было убрать из структуры клуба людей Юрия Семина. Белоус занимал должность вице-президента "Локомотива" в 2010 году в течение 3,5 месяцев.

– В "Локомотиве" как выстраивалась трансферная работа, и какую роль в ней играл Кирилл Котов?

– Он приходил в клуб, когда уходил я. Был человеком без опыта и знаний, чтобы в дальнейшем стать спортивным директором, – приводит "Бизнес Online" слова Белоуса. – Видимо, по родственным принципам. Когда я пришел, в клубе шло разрушение. Для Ольги Юрьевны главной задачей было – выгнать людей Семина. Она била себя в грудь и кричала: "Я выгнала Семина, я выгнала Тищенко. А вы что сделали?".

Я ей пытался что-то объяснять перед покупкой Ибричича. Мы его смотрели уже, он был очень медленным и не годился. Показывал отчеты селекционной службы, передал разговор с одним серьезным агентом. Тот мне позвонил и сказал: "Юрий, что вы творите? Он стоит не больше 500 тысяч евро, а вы хотите заплатить 5 миллионов". Через короткое время она объявила, что мы с ней не сработаемся.