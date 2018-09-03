Юрий Белоус: "Отсутствие покупок - это лучшее, что могло произойти с "Зенитом"

Бывший вице-президент "Локомотива" Юрий Белоус отметил, что в "Зените" поступили правильно, не став приобретать игроков в летнее трансферное окно. По его словам, главному тренеру питерцев Сергею Семаку необходио разобраться с имеющимися в составе футболистами.

- Отсутствие покупок - это лучшее, что могло произойти с "Зенитом", - приводят "Известия" слова Белоуса. - У них хватает игроков. Сейчас наставнику питерцев Сергею Семаку нужно разобраться с имеющимся материалом, а уже в следующие трансферные периоды что-то решать с усилением.