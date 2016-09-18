Юрий Белоус: "Губернатор говорил: "Делайте что хотите, но "Краснодар" нужно побеждать во что бы то ни стало"

Бывший генеральный директор "Ростова" Юрий Белоус подчеркнул, что "Краснодар" заслуживает самых добрых слова за победу над "Ростовом" (2:1) в домашнем матче 7-го тура чемпионата России. До 87-й минуты "быки" уступали в счете 0:1.

– Как вам осенний футбол?

– В целом, нормально.

– Но ведь никак не ожидали такого "убитого" поля в Краснодаре?

– Поле одинаково для всех. На него грешить не нужно ни "Ростову", ни "Краснодару".

– Давайте по игре. Результат закономерен?

– Я хочу поздравить Игоря Шалимова с его первой победой в премьер-лиге.

– Разве вы болели не за "Ростов"?

– Действительно, симпатизировал гостям, так как работал в этой команде. Но для Шалимова эта игра была очень знаковой. Матч "Краснодар" – "Ростов" – настоящее дерби. В свое время мне губернатор Ростовской области говорил: "Делайте что хотите, но "Краснодар" нужно побеждать во что бы то ни стало".

– "Быки" победили по делу?

– Они смогли перевернуть все за 6 минут и заслуживают самых добрых слов. (Виталий АЙРАПЕТОВ)