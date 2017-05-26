Юрий Белоус: "Если Бердыев придет в "Рубин" - можно ожидать взлета команды"

Бывший генеральный директор "Ростова" Юрий Белоус отметил, что вероятное возвращение в "Рубин" вице-президента-тренера донского клуба Курбана Бердыева может заметно помочь казанцам. По информации "СЭ", в субботу Бердыев может вновь возглавить "Рубин".

– Что теперь ждет "Рубин"? Команда вновь выйдет на лидирующие позиции?

– У "Рубина" деньги есть, есть полная поддержка республики, достаточно большой бюджет. И если Бердыев туда придет (пока это еще не решено на 100 процентов), конечно, можно ожидать взлета команды.

– В минувшем сезоне в "Рубине" потрачены огромные деньги на трансферы, сделан выбор в пользу малоизвестного испанского тренера, команда в итоге занимает лишь 9-е место... То, что произошло с клубом, вас лично шокировало?

– Это говорит об отсутствии правильного вектора развития клуба и менеджмента. По бюджету "Рубин" уступает, пожалуй, только "Зениту". И вот мы видим, что деньги в футбол не играют. А правильная организация дела в ЦСКА приносит результаты. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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