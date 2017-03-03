Юрий Белоус: "Деятельность Смородской в "Локо" была направлена на то, чтобы перечеркнуть работу Филатова и Семина"

Бывший советник президента "Локомотива" и вице-президент по аналитической работе и спорту Юрий Белоус негативно оценил деятельность Ольги Смородской на посту президента железнодорожников. Ранее Смородская, покинувшая "Локо" летом 2016 года, назвала приглашение Белоуса ошибкой.

- Ольга Юрьевна попала в тот момент в абсолютно благополучный клуб, который строили ее предшественники – Валерий Филатов и Юрий Семин, - считает Белоус. - И вся ее дальнейшая деятельность была направлена на то, чтобы перечеркнуть их огромный вклад в то, чтобы "Локомотив" из пятого колеса в московской телеге превратился в топ-клуб. Поэтому интервью Смородской – это, похоже, попытка каким-то образом оправдаться за те неудачи, которые случились при ней. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полностью интервью Смородской