Юрий Белоус: "Был ли пенальти в ворота "Ростова"? Непростой эпизод"

Бывший генеральный директор "Ростова" Юрий Белоус после поражения от "Краснодара" (1:2) в матче 7-го тура чемпионата России похвалил соперника. По словам экс-руководителя, это важный результат для исполняющего обязанности главного тренера "быков" Игоря Шалимова.

– Давайте по игре. Результат закономерен?

– Я хочу поздравить Игоря Шалимова с его первой победой в премьер-лиге.

– Разве вы болели не за "Ростов"?

– Действительно, симпатизировал гостям, так как работал в этой команде. Но для Шалимова эта игра была очень знаковой. Матч "Краснодар" – "Ростов" – настоящее дерби. В свое время мне губернатор Ростовской области говорил: "Делайте что хотите, но "Краснодар" нужно побеждать во что бы то ни стало".

– "Быки" победили по делу?

– Они смогли перевернуть все за 6 минут и заслуживают самых добрых слов.

– Был ли пенальти в ворота гостей?

– В целом, считаю, Еськов отсудил хорошо. Был ли пенальти? Непростой эпизод. Надо еще посмотреть и все обсудить. Но счет, как говорится, на табло.