Юрий Бавин: "Урал" не должен отталкиваться от "Спартака"

Полузащитник "Урала" Юрий Бавин в преддверии матча 12-го чемпионата России против "Спартака" отметил, что команда набрала неплохой ход, одержав две победы кряду. Хавбек отметил, что "Урал" намерен выиграть в предстоящей встрече.

– Думаю, надо отталкиваться не от "Спартака", а от нашей формы, – цитирует клубная пресс-служба Бавина. – Мы набрали неплохой ход в чемпионате. Выиграли две последние встречи. В команде есть определенная стабильность и уверенность в своих силах. Поэтому мы намерены победить, показать хорошую игру.