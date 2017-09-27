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21:56 | Футбол — РФПЛ

Юрий Бавин: "Урал" не должен отталкиваться от "Спартака"


Полузащитник "Урала" Юрий Бавин в преддверии матча 12-го чемпионата России против "Спартака" отметил, что команда набрала неплохой ход, одержав две победы кряду. Хавбек отметил, что "Урал" намерен выиграть в предстоящей встрече.

– Думаю, надо отталкиваться не от "Спартака", а от нашей формы, – цитирует клубная пресс-служба Бавина. – Мы набрали неплохой ход в чемпионате. Выиграли две последние встречи. В команде есть определенная стабильность и уверенность в своих силах. Поэтому мы намерены победить, показать хорошую игру.

Дополнительная информация

http://www.fc-ural.ru/main/news/ural/6411/

Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 12-й тур
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