Юрий Бавин: "Урал" допускает много ошибок, а "Спартак" этим пользуется"

Полузащитник "Урала" Юрий Бавин в перерыве матча 12-го тура чемпионата России против "Спартака" отметил, что его команде нужно грамотно выходить из-под прессинга. Он также добавил, что екатеринбуржцам стоит немного успокоиться.

После первого тайма красно-белые ведут в счете 1:0.

– "Спартак" быстро переключается, когда атакует. Нам надо грамотно выходить из-под прессинга, – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Бавин. – Мы допускаем много ошибок, соперник этим пользуется. Нам надо немного успокоиться, перевести мяч с фланга в центр. Думаю, Александр Федорович найдет нужные слова.

Трансляция матча "Спартак" – "Урал"