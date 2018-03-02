Юрий Бавин: "Смог бы претендовать на место в основе нынешнего ЦСКА"

Полузащитник "Урала" Юрий Бавин в 2014 году ушел из родного ЦСКА из-за высокой конкуренции в тот момент. По мнению хавбека, он смог бы заиграть в нынешнем составе армейцев.
– У ЦСКА был сформировавшийся костяк, команда находилась на вершине таблицы и постоянно играла в Лиге чемпионов, – цитируют "Известия" Бавина. – Наверное, молодые футболисты на тот момент не соответствовали этому уровню. Да и финансовая стабильность тогда у клуба была серьезная. Все эти факторы сложились. Сейчас многое поменялось, играет много воспитанников. Пришел новый главный тренер, который доверяет молодым футболистам.
– В нынешнем ЦСКА вы бы могли претендовать на место в основе?
– Думаю, сейчас мог бы. Было бы реальнее конкурировать за место в основе, а в мое время в центре поля играли Роман Еременко, Бибрас Натхо, Алан Дзагоев… Сейчас больше доверяют молодым, идет значительная ротация.
Дополнительная информация
https://iz.ru/714866/sevastian-terletckii/iurii-bavin-seichas-mog-pretendovat-na-mesto-v-osnove-tcska
Спринт
В 2014 году в составе ЦСКА не было ни Еременко, ни Натхо.
14:07