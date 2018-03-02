Юрий Бавин: "Смог бы претендовать на место в основе нынешнего ЦСКА"

Полузащитник "Урала" Юрий Бавин в 2014 году ушел из родного ЦСКА из-за высокой конкуренции в тот момент. По мнению хавбека, он смог бы заиграть в нынешнем составе армейцев.

– У ЦСКА был сформировавшийся костяк, команда находилась на вершине таблицы и постоянно играла в Лиге чемпионов, – цитируют "Известия" Бавина. – Наверное, молодые футболисты на тот момент не соответствовали этому уровню. Да и финансовая стабильность тогда у клуба была серьезная. Все эти факторы сложились. Сейчас многое поменялось, играет много воспитанников. Пришел новый главный тренер, который доверяет молодым футболистам.

– В нынешнем ЦСКА вы бы могли претендовать на место в основе?

– Думаю, сейчас мог бы. Было бы реальнее конкурировать за место в основе, а в мое время в центре поля играли Роман Еременко, Бибрас Натхо, Алан Дзагоев​… Сейчас больше доверяют молодым, идет значительная ротация.