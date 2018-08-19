Юрий Бавин: "Порой мы хотели отдать инициативу, но "Зенит" заставлял нас играть первым номером"

Полузащитник "Урала" Юрий Бавин поделился впечатлениями от матча против "Зенита" (1:4). По словам игрока, петербургская команда сильно прибавила по сравнению с прошлым сезоном. Также игрок отметил, что променял бы свой мяч на три очка.

– Вы сегодня забили красивый мяч. Что можете сказать о нем и об игре?

– Ничего особенного...убрал на замахе, пробил. Самое главное, что всегда хорошо начинаем, забиваем и играем с позиции силы, а до конца довести это не получается. Была б моя воля, обменял бы свой гол на три очка.

– Почему "Зенит" имел такое преимущество при стандартах?

- Они хорошо подготовились и бежали туда, куда доставлялся мяч. Мы к этому оказались не готовы, наверное.

– Есть разница между этим "Зенитом" и "Зенитом" Манчини?

– Конечно, есть. Команда играет грамотно и прагматично. К тому же мы видим результат. Порой мы хотели отдать инициативу, но соперник заставлял нас играть первым номером.