Юрий Бавин: "Обидно, что ЦСКА сделал ставку на молодежь, когда я ушел"

Полузащитник "Урала" Юрий Бавин сказал, что на решение подписать контракт с клубом из Екатеринбурга повлиял главный тренер команды Александр Тарханов. Хавбек отметил, что никто не гарантировал ему места в основном составе.

– Я очень долгое время был в структуре ЦСКА, практически двенадцать лет, – цитирует "Областная газета" Бавина. – Да, со временем дорос до капитанства в молодежке. В то время было очень тяжело попасть в основу, была основная обойма – двенадцать-тринадцать человек, которые играли постоянно. Изредка, когда основные футболисты разъезжались по сборным, нас подтягивали к тренировкам с основой. В тот момент купили Вернблума, Натхо, Еременко пришел, поэтому было очень тяжело попасть в команду, поэтому я стал искать другие варианты для продолжения карьеры.

– Не обидно, что именно сейчас, когда вас уже в команде нет, ЦСКА стал уделять внимание молодежи? Головин, Чалов, Жамалетдинов...

– Да, конечно есть небольшая обида. Так получилось, что когда я ушел, у команды немного поменялся курс. Но это жизнь, так бывает. Я рад за ребят, они все из дубля, рад, что у них есть шанс, который, может быть, и был у меня, но у них он в более реальных условиях. Сейчас все зависит от них.

– Как появился вариант с переходом в "Урал"?

– Первые разговоры начались на Кипре, когда мы играли на Кубке ФНЛ (до перехода в "Урал" Бавин выступал за "Зенит-2". – Прим. "СЭ"). Я пообщался с Александром Тархановым, он сделал комплимент, проявил интерес ко мне. "Урал" – это хороший клуб, который играет в премьер-лиге. Александр Тарханов сыграл большую роль в моем переходе, он хороший специалист, который умеет работать с молодыми футболистами.

– Были ли какие-то гарантии, что вы будете играть в основе "Урала"?

– Гарантий не дает ни один клуб, все зависит от тебя. Своей работой, игрой ты должен доказывать, что именно ты достоин места в стартовом составе. Это премьер-лига, не дворовый футбол. Здесь очень высокий уровень, нужно ему соответствовать.