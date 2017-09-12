Юрий Бавин: "Не забил, не отдал передачу, "Урал" не выиграл. Оцениваю этот матч плохо"

Полузащитник "Урала" Юрий Бавин после матча 9-го тура чемпионата России против "СКА-Хабаровск" (1:1) отметил, что оценивает итог этой встречи негативно. По его словам, сказалась нехватка хладнокровия в завершающей стадии атаки.

- В этот раз я играл ближе к атаке, - приводит пресс-служба "Урала" слова Бавина. - Не забил, не отдал голевую передачу. Команда не выиграла. Поэтому оцениваю плохо, конечно. Ничего положительного.

- "Урал" много атакует, но в завершающей фазе не хватает ударов. В чем причина?

- Разные моменты. Нехватка хладнокровия в завершающей стадии. Вроде и прострелы есть, но никто не идет замыкать. Не знаю, с чем это связано. Вроде все хорошо на тренировках получается. Сегодня у соперника три центральных защитника было. Мы с Евсеевым в центре играли. У нас были подходы к воротам, но почему-то не можем забить.