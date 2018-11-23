Юрий Бавин: "Фол Хеведеса? Просто воспользовался его ошибкой"

Полузащитник "Урала" Юрий Бавин прокомментировал победу екатеринбургского клуба над "Локомотивом" (2:1) в матче 15-го премьер-лиги.

- "Урал" в Москве обыграл "Спартак", теперь "Локомотив". Новая гроза грандов?

- Не сказал бы, это слишком громко звучит. Просто в Москве приятно играть, всегда такой ажиотаж. К тому же против грандов легче играть, чем против команд из нижней части таблицы. Эти соперники и сами играть дают, и зоны сзади оставляют.

- Вы как-то легко прошли Хеведеса, заработали пенальти для команды. Чемпион мира уже не тот?

- Нет, просто стечение обстоятельств: поймал, касание почувствовал, упал, воспользовался ошибкой.

- Оборона "Локо" не показалась немного медлительной?

- Нет, "Локо" - хорошая команда. Сзади опытные защитники. Мы больше от своей игры отталкивались. У нас хорошая линия атаки, знает, как использовать моменты в контратаке. Плюс в обороне мы сыграли надежно. (Юлия Яковлева)

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