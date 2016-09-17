Юрий Батуренко: "Просим прощения у болельщиков "Локомотива" за испорченный праздник"

Тренер "Локомотива" Юрий Батуренко извинился перед болельщиками за поражение в матче 7-го тура чемпионата России против "Уфы"​ (0:1). Также он считает, что красно-зеленые могут прибавить в игре.

– Хочу поблагодарить болельщиков за баннеры и извиниться за испорченный праздник? - цитирует пресс-служба клуба Батуренко. - Мы знали, что игра будет тяжелой, тщательно готовились. У "Уфы" не было ни одного удара в створ, но они забили гол.

– Почему пенальти бил Пейчинович?

– Штатный пенальтист у нас Самедов. Наверное, у Саши была неуверенность после незабитого пенальти с Самарой. После этого минут на семь-восемь потеряли контроль над игрой. "Уфа" очень трудолюбивая команда, которая играет в тяжелый для соперников футбол.

– За счет чего "Локомотив" может прибавить?

– Нужно активнее играть в нападении и вообще на всех позициях. Ресурсы у нас огромные, но их нужно использовать. За себя скажу, что до конца не знаю возможности всех футболистов – кто может прибавить, а кто играет на максимуме. Думаю, это займет время. Футболистам также нужно привыкнуть к требованиям.