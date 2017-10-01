Юрий Батуренко: "Матч против "Динамо" - лучший в сезоне для "Локомотива"

Тренер "Локомотива" Юрий Батуренко после матча 12-го тура чемпионата России против "Динамо" (3:0) выразил удовлетворение от игры команды. Специалист сообщил, что железнодорожники получат три дня выходных.

– Матч с "Динамо" – лучший в сезоне. Сегодня все сошлось, – цитирует клубная пресс-служба Батуренко. – Ребята играли легко и непринужденно, контролировали ход встречи от начала и до конца. Мы серьезно готовились к игре, но не думали, что победим с таким преимуществом.

– Схема с четырьмя защитниками теперь приоритетная?

– Нет. Мы исходим из плана на игру. В некоторых матчах нужно сдержать атаки соперника на первых минутах. Сегодня мы хотели забить быстрый гол.

– В сентябре команда играла каждые три дня, но ротацию проводили минимальную. Почему?

– В Европе футболисты играют и в чемпионате, и в кубке, и в еврокубках, и никто никого не меняет. На поле выходят сильнейшие.

– Почему так поздно выпустили Баринова?

– Конкуренция. Например, Лысов выигрывает конкуренцию. Если бы не травма, он бы, наверное, доиграл матч до конца. На данный момент Игорь Денисов выглядит предпочтительнее, хорошо играет Тарасов. Время Баринова еще придет.

– Судя по всему, у команды осталось много сил.

– Мы хорошо потрудились на сборах. Результат приходит только через работу. Сейчас дадим команде три выходных, после чего соберемся на базе, привлечем молодых и будем готовиться к следующим матчам.

Трансляция матча "Локомотив" – "Динамо"