Юрий Батуренко: "Локомотив" получил по ушам за плохую игру"

Тренер "Локомотива" Юрий Батуренко рассказал о поражении в матче 10-го тура чемпионата России против "Амкара" (0:1), отметив, что насыщенный график не повлиял на игру. По его словам, все футболисты понимали значимость встречи.

– Нет никакого резона пенять на плотный график, - цитирует пресс-служба клуба Батуренко. - Все наши футболисты понимали, чего мы ждали от них. Такие матчи надо вытаскивать. Сегодня мы не проявили достаточных моральных и физических усилий для того, чтобы хотя бы сыграть вничью.

– Кажется, что после перерыва на сборную у ребят недостает этих самых качеств.

– Согласен, мы тоже это заметили, когда собрались во время перерыва. Сборники, возможно, отвыкли от соревновательного процесса. Не то, что расслабились, но кондиции эти потеряли. Нельзя сказать, что мы не хотели выиграть… Несобранность присутствовала.

– Пропущенный гол на первых минутах давит психологически?

– Нет, вся игра была впереди, просто надо было перестроиться, но не получилось. Мы привыкли, что плохо играем первые таймы – сегодня получили по ушам за это. На первой минуте мы пропустили гол: стандартное положение, все знают, кто на какой точке должен быть, но нам забивают.