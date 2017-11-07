Юрий Баскаков: "Вернблум использовал локоть как оружие. Это прямая красная"

Известный в прошлом судья, инспектор РФС Юрий Баскаков выразил мнение, что полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум заслуживал красной карточки в матче 16-го тура чемпионата России против "Локомотива" (2:2).

Хавбек в борьбе за мяч ударил локтем Алексея Миранчука, но арбитр встречи Сергей Карасев показал шведу только желтую карточку.

- Для меня это прямая красная карточка. Агрессивное поведение, - сказал Баскаков. - Ладно бы еще верховая игра была, он бы локти выставлял. Но тут борьба была внизу.

У меня был случай - Де Росси из "Ромы" попал сопернику в кадык. Там пришлось медицинскую помощь оказывать. Миранчуку еще повезло.

Карасев видел только игру ногами внизу, ему был перекрыт обзор. Но резервный арбитр (Игорь Федотов) должен был увидеть фол, да и ассистент (Антон Аверьянов) не просто так зафиксировал нарушение. Для меня это красная карточка. Правая рука Вернблума напряжена, он использует ее как оружие. Карасев не видел этого локтя. Очень плохо, что три арбитра не видят нарушения.

Хорошо смотрел матч и анализировал, где та "точка невозврата". Думаю, после второй желтой карточки Хосонову. Что касается его приема - это желтая карточка. Проблема футболиста, что она стала второй. Судья сперва продолжает игру, а потом останавливает и показывает вторую желтую - для футболистов это сигнал: "Вот, началось". Тут Карасев недоработал. Но вообще фол Хосонова тянул на карточку - он не успевает, идет ногой в голень.

- А если бы Вернблум так сыграл, Карасев бы показал вторую желтую?

- Не сомневаюсь. Но история не терпит сослагательного наклонения.

Выходки Вернблума - позор российских судей