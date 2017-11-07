Юрий Баскаков: "Вернблум использовал локоть как оружие. Это прямая красная"

Известный в прошлом судья, инспектор РФС Юрий Баскаков выразил мнение, что полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум заслуживал красной карточки в матче 16-го тура чемпионата России против "Локомотива" (2:2).
Хавбек в борьбе за мяч ударил локтем Алексея Миранчука, но арбитр встречи Сергей Карасев показал шведу только желтую карточку.
- Для меня это прямая красная карточка. Агрессивное поведение, - сказал Баскаков. - Ладно бы еще верховая игра была, он бы локти выставлял. Но тут борьба была внизу.
У меня был случай - Де Росси из "Ромы" попал сопернику в кадык. Там пришлось медицинскую помощь оказывать. Миранчуку еще повезло.
Карасев видел только игру ногами внизу, ему был перекрыт обзор. Но резервный арбитр (Игорь Федотов) должен был увидеть фол, да и ассистент (Антон Аверьянов) не просто так зафиксировал нарушение. Для меня это красная карточка. Правая рука Вернблума напряжена, он использует ее как оружие. Карасев не видел этого локтя. Очень плохо, что три арбитра не видят нарушения.
Хорошо смотрел матч и анализировал, где та "точка невозврата". Думаю, после второй желтой карточки Хосонову. Что касается его приема - это желтая карточка. Проблема футболиста, что она стала второй. Судья сперва продолжает игру, а потом останавливает и показывает вторую желтую - для футболистов это сигнал: "Вот, началось". Тут Карасев недоработал. Но вообще фол Хосонова тянул на карточку - он не успевает, идет ногой в голень.
- А если бы Вернблум так сыграл, Карасев бы показал вторую желтую?
- Не сомневаюсь. Но история не терпит сослагательного наклонения.
#ЛокоЦСКА Это нарушение Вернблума вызвало взрыв эмоций! 🔥 pic.twitter.com/iz18TK2Dgo– Спорт-Экспресс (@sportexpress) 5 ноября 2017 г.
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- Сергей Карасев (судья)
- Локомотив М (футбол)
- ЦСКА (футбол)
- Юрий Баскаков
- Понтус Вернблум
- Алексей Миранчук
semyonovmaxim
Трут мои коменты про заказные статейки по Верблуму. 100% проплаченный заказ выполняют. Создали ажиотаж и как только пропадает с первых страниц, тут же ещё интервью с каким нибудь очередным "экспертом" по поводу удаления Верблума!
21:08
konoval
Что-то доказывать мериньям бессмысленно. Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом. ------------------------М. Твен
21:04
konoval
Мериньям что-то доказывать не имеет смысла. Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом. ------------------------------------------------ Марк Твен.
21:02
Никос69
Так а где же КДК? Или все, кроме коней, будут говорить. что это КК, но никаких действий ?
20:51
valeronych
ещё один эксперт, хватит уже мусолить тему.
20:36
Vader
ну болелы ЦСКА, что вы, как неадекваты? посмотрите повторы-то, с таким оскалом, абсолютно очевидно, что специально бьёт... правильно написано, ещё повезло что травму не нанёс... чистая КК... а поглядите, как ваши себя ведут, что в матче с Зенитом, что с Локо... травля у них, в футбол надо выходить играть, а не с судьями спорить, и травли не будет.
20:36
РусланИ
посмотрите на верблюма в матчах РФПЛ и в матчах ЛЧ. Там он не выеживается, понимает, что сразу получит удаление. это ведь не в первый раз! гнать надо его из РФПЛ.
20:31
mstia13
Вернблум как Рахимич... При нормальном судействе у обоих звездность сразу пропадала)
20:25
mstia13
Вернблума должны выгнать! Еще при удалении 1го игрока должны были дать ему желтую за неспортивное поведение! А тут или прямая красная (что было на 99%) или 2я желтая!.
20:23
spetrov
...А что по этому поводу скажет Кафельников?
20:13
spetrov
igorx70, попей валерианки вместе с Баскаковым. Авось отпустит. Чушь какую-то пронес бывший арбитр.
20:10
igorx70
Хамство Вернблума просто зашкаливает-он орет на судей в каждом матче при любом поводе и счете.И то что ему все сходит с рук опускает весь чемпионат России ниже плинтуса.
20:06