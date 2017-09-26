Юрий Баскаков: "Урал" - "Тосно" - матч, в котором было много сложных моментов для арбитра, такое бывает"

Инспектор ДСИ РФС Юрий Баскаков считает, что главному арбитру матча 11-го тура чемпионата России между "Тосно" и "Уралом" Евгению Турбину​ не повезло с количеством сложных моментов в одной встрече. Также он отметил, что судья в некоторых ситуациях не добегал.

– Момент, когда в штрафную площадь "Тосно" врывается Евсеев, то это нарушение правил, – сказал Баскаков в эфире телепередачи "Свисток". – Единственное, что игрока, который хватал, арбитр просто не видел. Судья вытягивал шею, а надо было метр лишний шагнуть и все бы увидел. Евгений увидел, когда игрок уже отпустил футболку. Надо было назначить пенальти.

Падение Мирзова? Момент, в котором не знаешь, как защитить арбитра. Защитник тянется за мячом и, к сожалению, делает это движение и совершает контакт. Не думаю, что здесь была симуляция. Бывают такие матчи, когда случается так много сложных моментов для арбитра.

Что касается момента с рукой, то там была игра рукой, не плечом и не предплечьем. Судья не видел момента, поэтому и не назначил одиннадцатиметровый. Момент сложный, поэтому так получилось.