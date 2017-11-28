Юрий Баскаков: "Судья верно назначил пенальти в пользу "Локомотива" в матче со "СКА-Хабаровск"

Инспектор департамента судейства и инспектирования РФС Юрий Баскаков отметил, что судья Алексей Еськов ошибочно не назначил пенальти на 86-й минуте матча 18-го тура чемпионата России "Ахмат" – "Уфа" (2:1) в ворота грозненцев. Баскаков также добавил, что арбитр Роман Галимов принял верное решение, назначив одиннадцатиметровый удар на 92-й минуте в игре "СКА-Хабаровск" – "Локомотив" (1:2) в пользу железнодорожников.

– На 92-й минуте полузащитник "Локомотива" Джефферсон Фарфан упал в штрафной "СКА-Хабаровск", – сказал в эфире программы "Свисток" Баскаков. – Игрок хабаровчан нарушил правила по неосторожности. Судья поступил верно, назначив пенальти, но есть вопрос по желтой карточке.

На 75-й минуте полузащитник ЦСКА Константин Кучаев получил первую желтую карточку за фол на защитнике "Рубина" Морице Бауэре. На 81-й минуте хавбек вновь нарушил правила на игроке "Рубина", но избежал наказания. Второй момент был пожирнее, но судья не имел права удалять армейца, потому что в первом эпизоде Кучаев просто погорячился.

На 92-й минуте ЦСКА получил право на пенальти. Защитник Владимир Гранат нарушил правила на Кучаеве. Судья наказал игрока казанского клуба желтой карточкой. Видимо судья трактовал этот момент как грубую игру, но, на мой взгляд, следовало ограничиться только пенальти.



На 86-й минуте игрок "Уфы" был сбит штрафной соперника, а не до нее. В такой ситуации судья должен был назначать 11-метровый удар.