Юрий Баскаков: "Склоняюсь к тому, что удаление Расича правильное"

Глава Контрольно-квалификационной комиссии РФС Юрий Баскаков отметил, что считает верным удаление Федерико Расича в матче 23-го тура чемпионата России между "Арсеналом" и "Локомотивом" (0:3). При этом он признался, что изначально склонялся к другой оценке эпизода.

– Нарушение точно есть. Но на большом экране оно выглядит по-другому, – сказал в эфире программы "Свисток" на канале "Наш футбол" Баскаков. – Этот момент не черно-белый. Судья находился в центре событий и даже предупреждал. Так что сейчас я склоняюсь к тому, что он имел право удалить Расича. А зачем нападающий, имея уже одну карточку, так неаккуратно и безрассудно пошел в борьбу? И вы видите, что игроки "Арсенала" даже не спорили.

Сергей Лапочкин: "Удаление Расича? Он безрассудно врезался во вратаря"