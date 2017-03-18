Юрий Баскаков: "Письмо Французова – необоснованное критиканство"

Глава Контрольно-квалификационной комиссии РФС Юрий Баскаков отреагировал на претензии руководителя Коллегии судей Москвы Сергея Французова.

Ранее, как уже сообщал "СЭ", Французов написал заявления в департамент судейства и инспектирования РФС и судейский комитет РФС, временно прекратив инспектирование матчей чемпионата России – пока действуют полномочия руководителей этих органов Андрея Будогосского и Андрея Бутенко.

– Прежде всего обращает на себя внимание то, что руководитель московского судейского корпуса делает заявление в момент острой полемики в связи с матчем "Амкар" – "Зенит" и, на мой взгляд, намеренно подогревает ситуацию против Департамента судейства и инспектирования, против Судейского Комитета и возглавляемой мной Контрольно-квалификационной Комиссии РФС , – говорится в письме Баскакова, которое поступило в редакцию "СЭ".



– В течение достаточно короткого промежутка времени, г-н Французов дважды был отстранен по вердикту ККК от инспектирования матчей РФПЛ за неадекватное выставление послематчевых оценок и неумение грамотно обосновать свои решения, – продолжает Баскаков. – Это касается матчей "Анжи" – "Амкар" (судья С. Карасев) и "Ростов" – "Томь" (судья А. Сухой), где в первом случае инспектор необоснованно завысил оценку, а во втором, наоборот, занизил.



Решения принимались Комиссией единогласно, т.к. особой сложности для ее членов не представляли. Понимая, что после уже двух ошибок последуют более серьезные санкции, связанные с отстранением, согласно Положения "О порядке регулирования назначения инспекторов…", г-н Французов решил написать заявление о прекращении инспекторской деятельности, обвинив в предвзятости ККК через СМИ, вводя общественность в заблуждение, прикрывая свою профессиональную некомпетентность политическими мотивами.



Французов пишет, что члены комиссии запятнали свою репутацию, вынося решения под давлением департамента судейства и инспектирования. Это уже открытая ложь. Со всей ответственностью могу заявить, что ни на одном из заседаний Комиссии никогда не присутствовал руководитель департамента Андрей Будогосский, не являющийся даже ее членом. Что касается давления со стороны руководителя ДСИ или других инстанций, хотелось бы услышать конкретные примеры со стороны г-на Французова.



Ситуация складывается удручающая. В 2010 году, когда г-н Французов возглавил московскую коллегию, в премьер-лигу от Москвы было рекомендовано 9 главных арбитров и 12 главных арбитров в ФНЛ. На данный момент в премьер-лиге находятся 5 москвичей и один арбитр в ФНЛ. Кто, спрашивается, должен отвечать за сложившуюся ситуацию, как не руководитель московского арбитража?



Надеюсь, что данное обращение будет услышано руководителями РФС, РФПЛ и, что самое важное, Московской Федерации футбола. Ситуация с московским судейством на всех уровнях сложилась катастрофическая и нуждается в коренном реформировании.



Что касается демарша Французова, иначе как необоснованным критиканством и попыткой внести нервозность в работу РФС и судейско-инспекторского подразделения, назвать не могу.

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