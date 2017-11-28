Юрий Баскаков: "Мешков поступил мудро, не наказав Паредеса второй карточкой"

Инспектор департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Юрий Баскаков в эфире программы "8-16" оценил работу главного арбитра Виталия Мешкова в матче 18-го тура чемпионата России "Спартак" - "Зенит" (3:1). По его словам, судья поступил мудро, не наказав полузащитника питерцев Леандро Паредеса второй желтой карточкой на 45-й минуте встречи.

– Конечно, у "Спартака" было зафиксировано больше фолов, – отметил Баскаков. – Он же играл агрессивнее. В этом спартаковцы как раз были посильнее. Арбитр отлично справился со своей работой. Я отправил ему поздравительное СМС.



На 24-й минуте Мешков принял идеальное решение. Желтую карточку получили и Самедов, и Паредес. Это неспортивное поведение. Если бы судья показал Паредесу вторую карточку на 45-й минуте за помеху в розыгрыше мяча, то праздник бы закончился. Вы понимаете, что было бы в перерыве в подтрибунном помещении. Игрок "Зенита" просто стоял на месте, в него попал мяч. Может быть, и мудро поступил Мешков. Но штрафной все-таки надо было дать пробить.

На 85-й минуте Фернанду агрессивно сыграл рукой. Если бы он попал ногой по Дриусси, была бы прямая красная, а так – нормальная вторая желтая. Игрок наказан за безрассудные действия.

На 89-й минуте пострадал Комбаров. Это просто стечение обстоятельств. Даже не могу сказать, как он сломал ребро. Судью поддержу в этом моменте. Это фол зенитовца Ригони, и все. Пожелаем Дмитрию скорейшего выздоровления.