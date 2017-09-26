Юрий Баскаков: "Краснодар" - "Зенит" - лучшая игра Вилкова. На Дзюбе фола не было"

Инспектор матча 11-го тура чемпионата России "Краснодар" – "Зенит" Юрий Баскаков остался доволен работой главного арбитра встречи Михаила Вилкова. По его мнению, в моменте с падением форварда сине-бело-голубых Артема Дзюбы нарушения не было.

– На мой взгляд, это была лучшая игра Михаила Вилкова, – сказал Баскаков в эфире телепередачи "Свисток" на канале "Наш футбол". – Что касается момента с Дзюбой, то моя первая реакция – нарушение, но после просмотра повторов изменил мнение. Давайте по порядку, игры рукой (со стороны Каборе) не было. Второе – можно было бы свистнуть, когда Дзюба отталкивал Каборе, но это было увидеть сложно. Что касается подката, то Петрову удалось сыграть в мяч, а потом уже происходит контакт, и Дзюба падает. Толчка со стороны Каборе не было, иначе траектория падения была другой. Кстати, никаких претензий от Дзюбы не было, и он сам потом сказал, что защитник сыграл в мяч.

Вилков ошибочно не удалил Каборе за фол на Дзюбе