13:20 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Юрий Баскаков: "Карасев отработал матч "Локомотив" - ЦСКА почти идеально"

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Инспектор матча "Локомотив" - ЦСКА (1:0) Юрий Баскаков отметил, что главный арбитр встречи Сергей Карасев отработал практически идеально. По его словам, обе команды поблагодарили судью за такую работу. Помогали Карасеву ассистенты Антон Аверьянов и Тихон Калугин и резервный арбитр Алексей Еськов.

- Человек (Карасев) и вся судейская бригада провели практически идеальный матч, почти никаких замечаний не было, - цитирует ТАСС Баскакова. - Редкий-редкий случай, когда судья делает все то, что надо на поле. Это подтверждается тем, что после матча обе команды - и проигравшая, и выигравшая - поблагодарили бригаду судей, этого дорогого стоит. Вот именно к этому нам всем футбольным сообществом надо стремиться.


 

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3729072

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КОММЕНТАРИИ (1)
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SIZ170

... а больше всех ему благодарны Натхо (с почти оторванной ногой) и И. Денисов (с разбитым носом после удара локтем)

14:13

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