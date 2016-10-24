Юрий Баскаков: "Карасев отработал матч "Локомотив" - ЦСКА почти идеально"

Инспектор матча "Локомотив" - ЦСКА (1:0) Юрий Баскаков отметил, что главный арбитр встречи Сергей Карасев отработал практически идеально. По его словам, обе команды поблагодарили судью за такую работу. Помогали Карасеву ассистенты Антон Аверьянов и Тихон Калугин и резервный арбитр Алексей Еськов.

- Человек (Карасев) и вся судейская бригада провели практически идеальный матч, почти никаких замечаний не было, - цитирует ТАСС Баскакова. - Редкий-редкий случай, когда судья делает все то, что надо на поле. Это подтверждается тем, что после матча обе команды - и проигравшая, и выигравшая - поблагодарили бригаду судей, этого дорогого стоит. Вот именно к этому нам всем футбольным сообществом надо стремиться.



