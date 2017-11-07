Юрий Баскаков: "Гончаренко заслуживал удаления. Не представляю, чтобы Гвардьола или Венгер так себя вели"

Известный в прошлом судья, инспектор РФС Юрий Баскаков выразил мнение, что главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко заслужил удаления в матче 16-го тура чемпионата России против "Локомотива" (2:2). Специалист эмоционально отреагировал на остановку игры после фола Понтуса Вернблума на Алексее Миранчуке и выбежал из своей технической зоны.

- Так, как повел себя Гончаренко, нельзя себя вести. Вообще это удаление на трибуну, - сказал Баскаков в эфире программы "Свисток". - Я часто видел Виктора Михайловича, он производит впечатление культурного человека. Это же провокация, он прибежал в чужую техническую зону, могла драка начаться. Я не представляю, чтобы Гвардьола или Венгер так побежали. Это же официальное лицо, у нас матчи показывают в нескольких странах мира.