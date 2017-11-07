20:07 | Футбол — РФПЛ

Юрий Баскаков: "Гончаренко заслуживал удаления. Не представляю, чтобы Гвардьола или Венгер так себя вели"

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Известный в прошлом судья, инспектор РФС Юрий Баскаков выразил мнение, что главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко заслужил удаления в матче 16-го тура чемпионата России против "Локомотива" (2:2). Специалист эмоционально отреагировал на остановку игры после фола Понтуса Вернблума на Алексее Миранчуке и выбежал из своей технической зоны.

- Так, как повел себя Гончаренко, нельзя себя вести. Вообще это удаление на трибуну, - сказал Баскаков в эфире программы "Свисток". - Я часто видел Виктора Михайловича, он производит впечатление культурного человека. Это же провокация, он прибежал в чужую техническую зону, могла драка начаться. Я не представляю, чтобы Гвардьола или Венгер так побежали. Это же официальное лицо, у нас матчи показывают в нескольких странах мира.

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 16-й тур
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КОММЕНТАРИИ (3)
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alur66

А то как всегда ведет себя СЕМИН-это нормально вообще? Почему-то этому старперу все сходит с рук-а вот других за первую же провинность обсуждают по полной-это как вообще?

20:26

k_xenon

Правильно сказал! spetrov Баскаков машет шашкой направо и налево. Чушь какая-то. - Пожалуйста, дайте свою оценку побегушкам тренера по чужой технической зоне?!!!

20:19

spetrov

Баскаков машет шашкой направо и налево. Чушь какая-то.

20:12