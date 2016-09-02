Юрий Баскаков: "Если вы мне покажете арбитра, который не допускает ошибок, я откушу себе руку"

Бывший арбитр ФИФА Юрий Баскаков высказал мнение, что в современном футболе не существует судей, которые не допускали ошибок. Бывший арбитр считает, что судьи должны уметь правильно разбираться в простых эпизодах.

– В футболе не существует судей, которые не допускают ошибок, если вы покажете мне такого арбитра, я откушу себе руку, – цитирует ТАСС Баскакова. – Ошибки судей, которые были допущены, например, в последнем туре нашего чемпионата, не были критичными. Большинство эпизодов можно трактовать в пользу арбитров. Я бы не стал говорить о том, что судьи часто ошибаются в пользу ЦСКА, по-моему, в нынешнем чемпионате пока таких случаев вообще не было.

Важно, чтобы арбитр мог быстро принимать верное решение в простых эпизодах. Если арбитр ошибается в элементарных вещах – тогда это проблема. Человеческий фактор в работе судей играет большую роль, важно об этом помнить.