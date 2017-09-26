Юрий Баскаков: "Арбитру не хватило опыта в моменте с борьбой между Кудряшовым и Беришей"

Инспектор ДСИ РФС Юрий Баскаков считает, что главный арбитр матча 11-го тура чемпионата России между "Ахматом" и "Рубином" Алексей Сухой допустил ошибку, не зафиксировав фол в борьбе между Бернардом Беришей и Федором Кудряшовым​.

– Борьба между Кудряшовым и Беришей в матче "Ахмат" – "Рубин", то арбитру не хватило опыта, – сказал Баскаков в эфире телепередачи "Свисток". – Арбитру надо было обезопасить себя и зафиксировать фол в атаке. Но если не свистнул сразу, то надо было фиксировать нарушение Кудряшова и показывать желтую карточку.

Трансляция матча "Ахмат" - "Рубин"