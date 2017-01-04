Юристы Еременко отправили в УЕФА все необходимые документы для апелляции

Юрий Зайцев, который является одним из юристов, представляющих интересы полузащитника ЦСКА и сборной Финляндии Романа Еременко, подчеркнул, что они отправили в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) все необходимые документы для апелляции игрока на решение дисциплинарной комиссии организации о его дисквалификации.
Ранее сообщалось, что УЕФА дал Еременко для подачи обоснования апелляции срок до 6 января. При этом игрок уведомил союз о намерении подать апелляцию на свою дисквалификацию 8 декабря.
- Все необходимые документы в УЕФА мы отправили, - приводит "Р-Спорт" слова Зайцева. - Ждем, когда они (УЕФА. – Прим. "СЭ") выйдут из отпуска и предложат нам дату рассмотрения дела. Пока больше сказать нечего.
Напомним, УЕФА дисквалифицировал Еременко на два года из-за положительного допинг-теста, сданного в сентябре после матча Лиги чемпионов между "Байером" и ЦСКА. В организме 29-летнего игрока были обнаружены кокаин и его метаболиты.
Допинг-офицеры УЕФА и ФИФА не раз брали "чистые" пробы у Еременко, приезжая на базу клуба
krabovyj
Случаем не в том же конверте . в котором был порошок ?
14:59
Семь ветров
Что отправили то, упаковку от кокуша на которой стоит просроченный срок годности? Или справку от педиатра о перенесенной в детстве психологической травме, вследствие которой Романа тянет кинуть работодателя и сбежать в секту подлецов, ну и как итог принимать кокаин в немеренных количествах? Если бы с Байером, после которого и нашли в ноздрях килограмм кокоса, финляндец бродил по полю как обычно, а не носился как умалишенный, да ко всему гол забив не снюхал весь локоть, глядишь и не было бы резонанса.)) Всем ясно, кроме совсем уж сектантов зашоренных, как работает кокаин, откуда берется прилив сил и взрыв энергии, что мы и видели в матче с Байером...
14:55