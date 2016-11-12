Юрист Романа Еременко: "Точных сроков по завершению дела нет"

Юрист Артем Пацев, защищающий интересы полузащитника ЦСКА и сборной Финляндии Романа Еременко, отметил, что не знает, когда УЕФА вынесет решение в отношении футболиста. Напомним, что 29-летний игрок 7 октября был отстранен УЕФА от футбольной деятельности на месяц, а ФИФА продлила этот срок до 10 ноября. Решение УЕФА по "делу Еременко" по-прежнему не оглашено, а то, в чем провинился футболист, по-прежнему обсуждается на уровне слухов.

– Стоит ли ждать решения УЕФА по "делу Еременко" в понедельник?

– Не могу сказать, точных сроков нет.

– По тому, как прошло заседание в четверг, можно ли предположить исход дела?

– Я юрист, а предсказаниями занимаются астрологи. (Сергей АСТАХОВ)

"Дело Еременко": полная секретность