14:08 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Юрист Романа Еременко: "Точных сроков по завершению дела нет"

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Юрист Артем Пацев, защищающий интересы полузащитника ЦСКА и сборной Финляндии Романа Еременко, отметил, что не знает, когда УЕФА вынесет решение в отношении футболиста. Напомним, что 29-летний игрок 7 октября был отстранен УЕФА от футбольной деятельности на месяц, а ФИФА продлила этот срок до 10 ноября. Решение УЕФА по "делу Еременко" по-прежнему не оглашено, а то, в чем провинился футболист, по-прежнему обсуждается на уровне слухов.

– Стоит ли ждать решения УЕФА по "делу Еременко" в понедельник?

– Не могу сказать, точных сроков нет.

– По тому, как прошло заседание в четверг, можно ли предположить исход дела?

– Я юрист, а предсказаниями занимаются астрологи. (Сергей АСТАХОВ)

"Дело Еременко": полная секретность

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Armeez57

Точно,зачем причесон поменял-отсюда все беды!!!1

15:37

Vorlod

Почитал тут ссылки назад , и всё понял . Именно за ирокез он и пострадал . Нарушены авторские права индейцев .

14:46

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