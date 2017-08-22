Юрист М'Вила: "Оспорим решение палаты по разрешению споров РФС в CAS"

Юрист Михаил Прокопец, представляющий интересы полузащитника "Рубина" Янна М'Вила, отметил, что решение палаты по разрешению споров Российского футбольного союза о снятии запрета на регистрацию новых игроков с "Динамо" будет оспорено. Решение будет обжаловано в Спортивном арбитражном суде.

- Мы обжалуем данное решение в Спортивном арбитражном суде, - цитирует ТАСС Прокопца. - Также мы напишем жалобы в Международную федерацию футбола (ФИФА), так как палата по разрешению споров РФС не исполняет собственные решения, и в Международную федерацию ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro), поскольку нарушаются права футболиста.

Ранее стало известно о том, что с москвичей сняли запрет на регистрацию новичков, который был наложен на бело-голубых в связи с задолженностью перед полузащитником, выступающим сейчас в "Рубине".