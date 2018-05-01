Юрист: "Манчини могут грозит финансовые санкции, но не в случае обоюдного расторжения контракта"

Спортивный юрист Михаил Прокопец рассказал "СЭ", может ли тренер с действующим контрактом на руках вести переговоры с другими клубами/федерациями.

Сегодня, 1 мая, стало известно, что главный тренер "Зенита" Роберто Манчини провел финальные переговоры с Федерацией футбола Италии и в ближайшее время может возглавить итальянскую сборную​. Это подтвердил и комиссар Федерации футбола Италии Роберто Фаббричини.

– Имеет ли право тренер за спиной клуба вести переговоры с другими клубами или футбольными федерациями?

– Мы много чего не знаем в этой истории. В регламенте ФИФА нет ни слова по поводу ограничений для тренеров по переговорам с кем бы то ни было, в отличие от игроков, которым это запрещено.

– Но какие-то санкции ему в этом случае грозят?

– Только финансовые. Я не знаю, как сформулирован контракт "Зенита" с Манчини, но, если он не будет расторгнут по обоюдному согласию, то та сторона, которая его нарушит, должна будет выплатить компенсацию. Если стороны договорились расторгнуть договор по обоюдному согласию, значит компенсации не будет. (Егор БЫЧКОВ)

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