Юрист: "Манчини и сборная Италии? В отличие от игроков, тренерам разрешено вести переговоры с другими клубами и федерациями"

В понедельник "СЭ" опубликовал фотографию, на которой Роберто Манчини стоит в очереди на посадку на самолет Санкт-Петербург – Рим. Согласно информации Corriere dello Sport, он отправлялся на финальные переговоры с итальянской федерацией футбола, чтобы обсудить детали контракта со сборной страны, возглавить которую тренер "Зенита" может в ближайшее время. Готовность Манчини возглавить "Скуадру адзурру" подтвердил и комиссар Федерации футбола Италии Роберто Фаббричини. "СЭ" обратился за разъяснениями к спортивному юристу Юрию Зайцеву.

- Может ли Манчини вести переговоры с другими клубами или футбольными федерациями, имея действующий договор с "Зенитом"?

- Мы не можем с уверенностью утверждать, что эти переговоры действительно ведутся. Если же говорить в общем, то такой запрет предусмотрен регламентом ФИФА только в отношении футболистов, но не тренеров. Также в их отношении, в отличие от игроков, нет спортивных санкций за нарушение контракта. Например, если футболист с действующим соглашением ведет переговоры с другим клубом, то ФИФА может дисквалифицировать его за это, а клуб, склоняющий игрока к расторжению контракта, наказать запретом на регистрацию новичков на два трансферных окна. В отношении тренеров подобных наказаний не предусмотрено - есть только финансовые санкции.

Поэтому я могу допустить ситуацию, при которой тренер, имея действующий договор с одним клубом, ведет переговоры с другим, но ему в любом случае впоследствии придется решить вопрос со своим основным работодателем, договориться об условиях расторжения контракта. Если же соглашение не будет расторгнуто, то тренер нарушит свой действующий контракт и будет вынужден заплатить компенсацию клубу. Предположим, что тренер расторгает договор без обоснованной причины - это вопрос исключительно финансовых последствий. Но нужно владеть всей информацией - возможно, в соглашении итальянца есть условие, что он при определенных обстоятельствах может прекратить трудовые отношения или выплатить какую-либо компенсацию, которую заранее оговорили стороны. Подобное встречается в практике. (Егор БЫЧКОВ)