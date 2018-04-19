Юрист "Краснодара": "Последствия желтой карточки Смолову абсолютно идентичны неправомерно вынесенной красной карточке"

Руководитель юридической службы "Краснодара" Виталий Пасунько после заседания Апелляционного комитета по "делу Смолова" отметил, что у апелляционных органов была возможность отметить дисквалификацию форварда "быков", но они отказали в удовлетворении жалобы.
Напомним, нападающий Федор Смолов был ошибочно предупрежден в матче 26-го тура с "Арсеналом" – карточка стала четвертой, что повлекло за собой дисквалификацию и пропуск предстоящей игры с ЦСКА. КДК во вторник не отменил предупреждение, сославшись на то, что дисциплинарный регламент не позволяет это сделать. В то же время контрольно-квалификационная комиссия РФС (ККК) постановила, что Смолов был предупрежден в матче с "Арсеналом" ошибочно.
– Председатель апелляционного комитета Владимир Насонкин сказал, что в ситуации с карточкой Смолова вы просили применить аналогию закона. Расскажите об этом подробнее.
– В Дисциплинарном регламенте есть 126-я статья. Наша логика была в том, что регламент позволяет отменить неправомерно вынесенную красную карточку, которая приводит к дисквалификации, а желтую не позволяет. Мы упирали на то, что последствия четвертой вынесенной желтой карточки Федору Смолову абсолютно идентичны неправомерно вынесенной красной карточке. Поэтому по статье 126, по нашему мнению, у апелляционных органов было право отменить эту карточку. Апелляционный комитет не согласился. Мотивировку нам не сказали, и в удовлетворении жалобы отказали.
– Вы могли подать такую же мотивировочную жалобу в первую инстанцию, в КДК, и тогда решение могло быть другим.
– В первой инстанции наша линия защиты была акцентирована на другом моменте: на том, что карточку предъявили игроку вместо другого футболиста. В дисциплинарном регламенте напрямую не указано, что это должны быть игроки одной команды. И на заседании председатель КДК истолковал эту норму так, что она применятся в том случае, если судья ошибся в идентификации игрока, то есть не тому игроку предъявил карточку. Если бы судья дал ее Смолову вместо другого футболиста "Краснодара", тогда эта норма бы работала. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)
вадим краснодар
краснодар еще злее будет по игровому ...
23:16 19 апреля
Valdemarson
Тут уже дело принципа.
22:32 19 апреля
вадим краснодар
ну если рфс так тупит из года в год , то полностью слижите регламент с английской лиги и все дела.. а пока бабло и еще раз бабло в тёмную тасовать будут , а нам имоции о несправедливости каких то левых решений остаются ..
21:56 19 апреля
Александр 7
Не знаю почему так "Краснодар" бодаться начал за участие Смолова в матче с ЦСКА за место в ЛЧ...Ещё пару лет назад на моих глазах "Краснодар" тупо слил второе место ЦСКА по договорённости...( Дикань чуть ли ни с центра поля пропускал, чтобы ничьи на своём поле с аутсайдерами делать)...А теперь во как стало...Видимо и там наверху что- то поменялось, а может бизнес свой Галицкий продал и перестал бояться административного давления, фиг его знает...какие вопросы ещё возникнут в моём воспалённом сознании...
20:29 19 апреля