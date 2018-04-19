Юрист "Краснодара": "Последствия желтой карточки Смолову абсолютно идентичны неправомерно вынесенной красной карточке"

Руководитель юридической службы "Краснодара" Виталий Пасунько после заседания Апелляционного комитета по "делу Смолова" отметил, что у апелляционных органов была возможность отметить дисквалификацию форварда "быков", но они отказали в удовлетворении жалобы.

Напомним, нападающий Федор Смолов был ошибочно предупрежден в матче 26-го тура с "Арсеналом" – карточка стала четвертой, что повлекло за собой дисквалификацию и пропуск предстоящей игры с ЦСКА. КДК во вторник не отменил предупреждение, сославшись на то, что дисциплинарный регламент не позволяет это сделать. В то же время контрольно-квалификационная комиссия РФС (ККК) постановила, что Смолов был предупрежден в матче с "Арсеналом" ошибочно.

– Председатель апелляционного комитета Владимир Насонкин сказал, что в ситуации с карточкой Смолова вы просили применить аналогию закона. Расскажите об этом подробнее.

– В Дисциплинарном регламенте есть 126-я статья. Наша логика была в том, что регламент позволяет отменить неправомерно вынесенную красную карточку, которая приводит к дисквалификации, а желтую не позволяет. Мы упирали на то, что последствия четвертой вынесенной желтой карточки Федору Смолову абсолютно идентичны неправомерно вынесенной красной карточке. Поэтому по статье 126, по нашему мнению, у апелляционных органов было право отменить эту карточку. Апелляционный комитет не согласился. Мотивировку нам не сказали, и в удовлетворении жалобы отказали.

– Вы могли подать такую же мотивировочную жалобу в первую инстанцию, в КДК, и тогда решение могло быть другим.

– В первой инстанции наша линия защиты была акцентирована на другом моменте: на том, что карточку предъявили игроку вместо другого футболиста. В дисциплинарном регламенте напрямую не указано, что это должны быть игроки одной команды. И на заседании председатель КДК истолковал эту норму так, что она применятся в том случае, если судья ошибся в идентификации игрока, то есть не тому игроку предъявил карточку. Если бы судья дал ее Смолову вместо другого футболиста "Краснодара", тогда эта норма бы работала. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)