Юрист Еременко: "Роман будет думать об обращении в CAS после получения полного решения УЕФА"

Юрист Юрий Зайцев, представляющий интересы полузащитника ЦСКА Романа Еременко, подчеркнул, что сторона отстраненного хавбека будет думать о целесообразности обращения в Спортивный арбитражный суд (CAS) только после получения полного текста решения дисциплинарного комитета УЕФА.

Ранее игрок был дисквалифицирован на два года из-за положительного допинг-теста. В организме 29-летнего футболиста были обнаружены кокаин и его метаболиты. Сегодня дисциплинарный комитет УЕФА отклонил апелляцию Еременко.

- Естественно, нам бы хотелось другого решения, - приводит "Р-Спорт" слова юриста Еременко. - У нас были аргументы для того, чтобы сократить дисквалификацию. Но если эти аргументы не были услышаны УЕФА, то мы будем дожидаться полного текста решения, чтобы понять их основания, а после этого вместе с клиентом будем думать – обжаловать или нет это решение в CAS.