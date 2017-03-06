15:32 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Юрист Еременко: "Роман будет думать об обращении в CAS после получения полного решения УЕФА"

0
0
0
0
 
Роман ЕРЕМЕНКО.УЕФА оставил в силе дисквалификацию Еременко

Юрист Юрий Зайцев, представляющий интересы полузащитника ЦСКА Романа Еременко, подчеркнул, что сторона отстраненного хавбека будет думать о целесообразности обращения в Спортивный арбитражный суд (CAS) только после получения полного текста решения дисциплинарного комитета УЕФА.

Ранее игрок был дисквалифицирован на два года из-за положительного допинг-теста. В организме 29-летнего футболиста были обнаружены кокаин и его метаболиты. Сегодня дисциплинарный комитет УЕФА отклонил апелляцию Еременко.

- Естественно, нам бы хотелось другого решения, - приводит "Р-Спорт" слова юриста Еременко. - У нас были аргументы для того, чтобы сократить дисквалификацию. Но если эти аргументы не были услышаны УЕФА, то мы будем дожидаться полного текста решения, чтобы понять их основания, а после этого вместе с клиентом будем думать – обжаловать или нет это решение в CAS.

Опрос

Что значит дисквалификация для Романа Еременко?
голосовать

Дополнительная информация

http://rsport.ru/football/20170306/1117300818.html

0
0
0
0
Материалы сюжета: Россия. Допинговая проблема
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ