Юрис Лайзанс: "Наверное, Перхун не выставил локоть или колено, чтобы не травмировать Будунова"

Бывший полузащитник ЦСКА Юрис Лайзанс вспомнил роковое столкновение вратаря Сергея Перхуна и нападающего "Анжи" Будуна Будунова. Экс-хавбек предположил, что голкипер не выставил локоть или колено для защиты, чтобы не травмировать форварда.

Напомним, что 18 августа 2001 года Перхун получил тяжелейшую травму головы в столкновении с Будуновым. Через 10 дней голкипер скончался… Сегодня ему бы исполнилось 40 лет.

– Серега был отличным парнем, – сказал Лайзанс. – Могу о нем сказать только самое хорошее. Верил, что его ждала очень яркая карьера. У него было очень серьезное стремление, отличные вратарские данные. Настоящий профессионал.

Тот роковой эпизод… Ох. Несчастный случай. Нападающий пошел до конца. Серега никогда не уклонялся от стыков, борьбы, хотя он и вратарь. На тренировках всегда бросался в ноги игрокам или головой вперед. Ничего не боялся. А вот тут такой исход… Хотя мы тогда были уверены, что ничего серьезного с ним не случилось – казалось, обычная травма, столкновение. А потом – шок!

Мог ли Серега выставить локоть или колено, чтобы себя подстраховать? Возможно, можно было так поступить с точки зрения голкипера. Но у него был свой стиль. Наверное, посчитал нужным сыграть так, как сыграл, чтобы не травмировать Будунова. Не исключаю, что он думал и об этом. Но, видите, как все в итоге сложилось…

Будунов? "Анжи" играл дома при своих болельщиках, хозяева горели желанием забить. Будун не хотел уступать в том моменте. Тем более он нападающий таранного типа, никогда не уклонялся от стыков, борьбы – пример для многих нападающих. То есть бился до конца, если понимал, что есть хоть какой-то шанс. Он ведь тоже рисковал. Потом лежал в больнице. Так сложилось…

Каким был бы Серега в 40 лет? Я видел, как он тренировался. Готовился, настраивался. Думаю, мог бы доиграть до 40 – учитывал каждую мелочь в работе. Ничего не упускал, никогда не позволял себе расслабляться на тренировках. Про игры я уже и не говорю. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

"Серега мог бы играть до 40…"//

Будун Будунов: "Я бы никогда не пошел до конца, если бы Перхун был в штрафной"